В Кыштыме задержана троица пьяных водителей. И все – патриоты отечественного автопрома
Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: ГИБДД информирует
Первое дорожно-транспортное происшествие случилось в микрорайоне острова на улице Папанина. Водитель 1954 года рождения, управляя ВАЗ-21099, наехал на припаркованные у дома отечественные «пятёрку» и «четырнадцатую». На шум вышла владелица повреждённых легковушек. Она-то и заметила, что от пенсионера несёт алкогольным перегаром.
Однако на требование сотрудников ДПС о прохождении медосвидетельствования то ответил отказом, что приравнивается к пьяной езде. Теперь мужчине придётся оплатить штраф в 30 тысяч рублей. Также его ждёт лишение прав до двух лет.
В этот же день дорожные полицейские задержали ещё двух нетрезвых водителей. Один из них, работник исправительной колонии № 10, ехал пьяным на «десятке» по улице Республики, второй, нигде не работающий, – на «девятке» по улице Красной Звезды. Оба прошли освидетельствование на месте.
Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, и тому, и другому нарушителю грозят штрафы в 30 тысяч рублей и лишение водительских удостоверений на срок от полутора до двух лет. Кроме того, им предстоит вызволить свои автомобили со штрафстоянки.
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