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В Кыштыме водитель пытался избежать ареста за неподчинение полиции

Автор: КР от Вчера, 12:14 Категория: ГИБДД информирует

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Житель Кыштыма попытался оспорить в Челябинском областном суде решение первой судебной инстанции, в соответствии с которым он  был подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на одни сутки за неповиновение законному требованию госавтоинспекторов.  В апелляционной жалобе мужчина утверждал, что сотрудники полиции, которые настаивали на предъявлении  документов, не соблюли Конституцию РФ, не выполнили приказы МВД, регламент полицейского и превысили свои служебные полномочия.

 

Инцидент произошёл в Кыштыме на Каслинском шоссе 13 ноября 2016 года  в 00 часов 50 минут.  Сотрудники ГИБДД обратили внимание на неуверенно передвигавшийся автомобиль ГАЗ и остановили его. Водитель   категорически отказался предъявить им документы на право управления транспортным средством, а также покинуть салон  и проехать для выяснения обстоятельств в дежурную часть.  Как значится в протоколе об административном правонарушении, мужчина во время применения к нему физической силы хватался за форменную одежду старшего сержанта полиции, размахивал руками, пытался спровоцировать драку.

 

Кыштымский городской суд счёл факт неповиновения законному требованию сотрудников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка доказанным  и не вызывающим сомнений. К такому же выводу пришла и апелляционная инстанция, оставившая жалобу водителя без удовлетворения. Мужчине не удастся избежать назначенного ему ареста.

Комментарии:

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  • Регистрация: 11.06.2010
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Получается за неповиновение сотруднику полиции - арест 1 сутки, а за езду в пьяном виде (если бы он согласился на медэкспертизу) - арест на 10 суток и лишение прав? Или я чего-то не понял в этой истории?
 
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