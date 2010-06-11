В Кыштыме водитель пытался избежать ареста за неподчинение полиции

Автор: КР от Вчера, 12:14 Категория: ГИБДД информирует

Житель Кыштыма попытался оспорить в Челябинском областном суде решение первой судебной инстанции, в соответствии с которым он был подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на одни сутки за неповиновение законному требованию госавтоинспекторов. В апелляционной жалобе мужчина утверждал, что сотрудники полиции, которые настаивали на предъявлении документов, не соблюли Конституцию РФ, не выполнили приказы МВД, регламент полицейского и превысили свои служебные полномочия.

Инцидент произошёл в Кыштыме на Каслинском шоссе 13 ноября 2016 года в 00 часов 50 минут. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на неуверенно передвигавшийся автомобиль ГАЗ и остановили его. Водитель категорически отказался предъявить им документы на право управления транспортным средством, а также покинуть салон и проехать для выяснения обстоятельств в дежурную часть. Как значится в протоколе об административном правонарушении, мужчина во время применения к нему физической силы хватался за форменную одежду старшего сержанта полиции, размахивал руками, пытался спровоцировать драку.

Кыштымский городской суд счёл факт неповиновения законному требованию сотрудников полиции в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка доказанным и не вызывающим сомнений. К такому же выводу пришла и апелляционная инстанция, оставившая жалобу водителя без удовлетворения. Мужчине не удастся избежать назначенного ему ареста.