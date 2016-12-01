Решением мирового судьи арестован озерчанин, устроивший месяц назад ДТП в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 14:02 Категория: ГИБДД информирует

Авария произошла 19 ноября в половине одиннадцатого вечера на перекрёстке улиц Комарова и Республики. Житель Кыштыма, управлявший ВАЗ-2114, остановился на красный свет светофора. В этот момент в бампер отечественной легковушки врезался «Датсун».

Как сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, виновник аварии тут же уехал, оставив на месте ДТП улику: из-за удара у «японца» отвалился регистрационный знак. По нему и вычислили нарушителя. Им оказался 45-летний житель Озёрска.

На этой неделе работники ГИБДД Кыштыма, не без помощи своих коллег из закрытого города, доставили водителя «Датсун» в суд. За оставление места ДТП мужчину арестовали на пять суток.