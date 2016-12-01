Русско-японская битва – в Кыштыме дорогу не поделили два автомобиля

Автор: КР от Сегодня, 10:22 Категория: ГИБДД информирует

Вчера около 22 часов водитель автомобиля «ВАЗ-21124» при выезде со стоянки у центрального отделения почты, что на улице Ленина, врезался в «Тойоту Рав 4». И представитель отечественного автопрома, и японский внедорожник одновременно поворачивали направо – в сторону радиогородка.

Мужчина 1992 года рождения, находившийся за рулём «четырнадцатой» модели, всё своё внимание обратил на помехи слева – авто, которые ехали из центра. А 23-летнюю девушку, которая подъехала справа и также намеревалась выехать с парковки, он не заметил. К тому же водитель «Лады» не включил сигнал поворота, и автоледи, решив, что тот просто стоит на краю проезжей части, уверенно тронулась с места.

Столкновение было неожиданным для обоих автолюбителей. Никто из них не пострадал. У «ВАЗ-21124» повреждены обе правые двери, у «Тойоты» – передний бампер, переднее левое крыло, передняя левая противотуманная фара.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, за забывчивость и рассеянность мужчине-нарушителю придётся заплатить штраф в 500 рублей.