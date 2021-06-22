Кыштымцев предупредили о недопустимости стоянки транспорта на городской площади
Сегодня, 09:59 Категория: ГИБДД информирует
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Речь идёт о территории перед главным входом в усадьбу Демидовых – здесь реконструкция городской площади Карла Маркса подходит к завершению. Данная территория является пешеходной зоной, поэтому стоянка и остановка на данном участке запрещены.
В настоящее время госавтоинспекторы проводят разъяснительную работу с теми, кто всё-таки заезжает на тротуарную плитку, а также предупреждают: машины, находящиеся на пешеходной зоне, будут эвакуировать.