В Кыштыме зиму проводят блинами, песнями и метанием валенка

Сегодня, 10:14 Категория: Общество

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Завтра, 13 марта, на городской площади Карла Маркса жители и гости нашего города будут шумно и весело провожать зиму. Традиционные масленичные забавы обещают никого не оставить равнодушным.

Кыштымцев будут веселить скоморохи, в роли которых выступят актёры Народного дома, а волонтёры будут зазывать всех желающих сыграть в старинные русские игры. На сцене выступят творческие коллективы.

Не обойдётся и без спортивных площадок. По традиции, желающие смогут «покорить» столб, сразиться в боях мешками, метании гири и так далее. Новинками станут метание валенка и передвижение на метле.

Какие же Проводы русской зимы без «шкворчащих рядов»? Каждый сможет угоститься вкусными блинами и другими блюдами. Они будут расположены в парке Белого дома. Такое решение принято для того, чтоб сократить большое скопление народа на площади. Так же на площади развернётся ярмарка мастеров прикладного творчества.

Праздник завершится традиционным сжиганием чучела зимы, но перед этим организаторы решили удивить горожан огненным шоу от Fire Group Pandorum из города Челябинска.

Начало празднования Масленицы в 12 часов.