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В Кыштыме ещё один ребенок попал под колёса автомобиля

Сегодня, 12:16 Категория: ГИБДД информирует
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За последние трое суток на территории Кыштымского городского округа зарегистрировано уже четыре ДТП с пострадавшими, среди которых, к сожалению, оказались и дети.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, сегодня в 7 часов 40 минут пятиклассница второй школы решила перейти дорогу в неустановленном месте, хотя до пешеходного перехода было рукой подать. Попытка срезать путь привела к ДТП. На улице Соплякова девочку сбил автомобиль ВАЗ-211240, за рулём которого находилась жительница Кыштыма 1999 года рождения.

 

По словам водителя, она заметила ребёнка и притормозила, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшую госпитализировали. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

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Теги: Кыштым ГИБДД ДТП дети

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