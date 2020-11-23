В Кыштыме ещё один ребенок попал под колёса автомобиля

Сегодня, 12:16 Категория: ГИБДД информирует

518

0

За последние трое суток на территории Кыштымского городского округа зарегистрировано уже четыре ДТП с пострадавшими, среди которых, к сожалению, оказались и дети.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, сегодня в 7 часов 40 минут пятиклассница второй школы решила перейти дорогу в неустановленном месте, хотя до пешеходного перехода было рукой подать. Попытка срезать путь привела к ДТП. На улице Соплякова девочку сбил автомобиль ВАЗ-211240, за рулём которого находилась жительница Кыштыма 1999 года рождения.

По словам водителя, она заметила ребёнка и притормозила, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшую госпитализировали. К счастью, обошлось без серьёзных травм.