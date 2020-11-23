В Кыштыме семилетняя девочка попала под колёса автомобиля

Вчера, 09:48 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера во втором часу дня на улице Комарова 52-летняя женщина – водитель, жительница нашего города, управляя ВАЗ-21144, совершила наезд на семилетнюю девочку. Ребёнок переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, в результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция убедительно просит пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Помните, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.