Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме семилетняя девочка попала под колёса автомобиля

Вчера, 09:48 Категория: ГИБДД информирует
912
0

Вчера во втором часу дня на улице Комарова 52-летняя женщина – водитель, жительница нашего города, управляя ВАЗ-21144, совершила наезд на семилетнюю девочку. Ребёнок переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, в результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

 

Госавтоинспекция убедительно просит пешеходов быть предельно внимательными на дороге. Помните, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ГИБДД ДТП травма пешеход

Похожие публикации:

В Кыштыме дорожная полиция старается предотвратить ДТП с пешеходами

В Кыштыме велосипедист попал под колёса автомобиля

В Кыштыме водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Кыштыме девочка-подросток угодила под колёса автомобиля

В Кыштыме женщина погибла под колёсами автомобиля

Комментарии:

Добавить