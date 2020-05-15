В Кыштыме в лобовом ДТП погиб виновник аварии

Вчера, 22:51 Категория: ГИБДД информирует

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Фото предоставлено кыштымской полицией.

Сегодня вечером на Каслинском шоссе в районе СНТ «Кварц» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.



По данным пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», 30-летний житель нашего города, управляя ВАЗ-21120, при выполнении обгона в месте, где данный манёвр запрещён, совершил лобовое столкновение на встречной полосе с автомобилем Mazda CX-9.



В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался на месте. Пассажиры иномарки получили травмы и были доставлены в городскую больницу.



На месте ДТП работают сотрудники полиции.