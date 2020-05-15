Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме в лобовом ДТП погиб виновник аварии

Вчера, 22:51 Категория: ГИБДД информирует
271
0

Фото предоставлено кыштымской полицией.

 

Сегодня вечером на Каслинском шоссе в районе СНТ «Кварц» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По данным пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», 30-летний житель нашего города, управляя ВАЗ-21120, при выполнении обгона в месте, где данный манёвр запрещён, совершил лобовое столкновение на встречной полосе с автомобилем Mazda CX-9.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки скончался на месте. Пассажиры иномарки получили травмы и были доставлены в городскую больницу.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ДТП смерть

Похожие публикации:

Под Кыштымом произошло ДТП с пострадавшими

В Каслинском районе в ДТП погибли пять человек

Водитель скончался до прибытия «скорой»

Виновник ДТП даёт признательные показания

Водитель скончался на месте

Комментарии:

Добавить