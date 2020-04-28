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Под Кыштымом произошло ДТП с пострадавшими

Сегодня, 12:29 Категория: ГИБДД информирует
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Вчера, 27 апреля, в 11 часов 40 минут на повороте в сторону Челябинска на автодороге Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрёстке в селе Кузнецкое 37-летняя автоледи, управляя автомобилем ВАЗ-1111, не уступила дорогу машине Volkswagen Touareg.


В результате ДТП женщина и 85-летний пассажир получили травмы средней тяжести. Мужчина госпитализирован в больницу.


В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

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Теги: Кыштым авария ДТП пострадвашие

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