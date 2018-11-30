В Каслинском районе в ДТП погибли пять человек Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Происшествия 0 Фотографии ГУ МВД по Челябинской области Вчера вечером на 108-м километре автодороги по направлению к Екатеринбургу в Каслинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три грузовика и легковой автомобиль. Водитель фуры «Вольво» с прицепом выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с «Лендровером», манипулятором «Тата» и автомобилем «Газель». Погибли пять человек. Четверо из них находились в легковом автомобиле – это 58-летний водитель и пассажиры 1997, 1987 и 1962 годов рождения. Личности троих установлены – это отец с двумя детьми. Все они были жителями города Челябинска. Личность четвёртого пассажира устанавливается. Ещё один погибший – водитель манипулятора. Мужчина, управлявший автомобилем «Газель», получил телесные повреждения. К ликвидации последствий ДТП было привлечено 34 человека, в том числе 10 – из 60-й пожарно-спасательной части Каслинского гарнизона МЧС, и 9 единиц техники. На месте происшествия сохранятся реверсивное движение. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить