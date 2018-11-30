В Каслинском районе в ДТП погибли пять человек

Автор: КР от Вчера, 11:33 Категория: Происшествия

Фотографии ГУ МВД по Челябинской области

Вчера вечером на 108-м километре автодороги по направлению к Екатеринбургу в Каслинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три грузовика и легковой автомобиль.

Водитель фуры «Вольво» с прицепом выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с «Лендровером», манипулятором «Тата» и автомобилем «Газель». Погибли пять человек.

Четверо из них находились в легковом автомобиле – это 58-летний водитель и пассажиры 1997, 1987 и 1962 годов рождения. Личности троих установлены – это отец с двумя детьми. Все они были жителями города Челябинска. Личность четвёртого пассажира устанавливается.

Ещё один погибший – водитель манипулятора. Мужчина, управлявший автомобилем «Газель», получил телесные повреждения.

К ликвидации последствий ДТП было привлечено 34 человека, в том числе 10 – из 60-й пожарно-спасательной части Каслинского гарнизона МЧС, и 9 единиц техники. На месте происшествия сохранятся реверсивное движение.