Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

ГИБДД Кыштыма присоединились к акции «Сирень Победы»

Сегодня, 10:23 Категория: ГИБДД информирует
26
0

 

Как уже сообщалось на сайте «КР», ученица школы № 13 Анастасия Устинова запустила акцию «Сирень Победы». Поддержать её начинания решили в кыштымском отделе ГИБДД.


Сотрудники госавтоинспекции высадили молодые кусты сирени на аллее Ветеранов ГОВД Кыштыма. Таким образом, они выразили ветеранам и труженикам тыла свою благодарность за мир на земле.


Как сообщает пресс-служба кыштымского отдела ГИБДД, кусты сирени будут напоминать современному поколению о великом подвиге предков, благодаря которым мы живём и радуемся мирному небу над головой. 

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Сирень Победы Акция патриотизм ГИБДД Кыштыма

Похожие публикации:

В Кыштыме школьница запустила акцию по посадке сирени ко Дню Победы

В Кыштыме появилась «Аптека для души»

День Победы

Дети вручили водителям письма

Поздравьте ветерана открыткой

Комментарии:

Добавить