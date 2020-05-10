ГИБДД Кыштыма присоединились к акции «Сирень Победы»
Сегодня, 10:23 Категория: ГИБДД информирует
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Как уже сообщалось на сайте «КР», ученица школы № 13 Анастасия Устинова запустила акцию «Сирень Победы». Поддержать её начинания решили в кыштымском отделе ГИБДД.
Сотрудники госавтоинспекции высадили молодые кусты сирени на аллее Ветеранов ГОВД Кыштыма. Таким образом, они выразили ветеранам и труженикам тыла свою благодарность за мир на земле.
Как сообщает пресс-служба кыштымского отдела ГИБДД, кусты сирени будут напоминать современному поколению о великом подвиге предков, благодаря которым мы живём и радуемся мирному небу над головой.