ГИБДД Кыштыма присоединились к акции «Сирень Победы»

Сегодня, 10:23 Категория: ГИБДД информирует

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Как уже сообщалось на сайте «КР», ученица школы № 13 Анастасия Устинова запустила акцию «Сирень Победы». Поддержать её начинания решили в кыштымском отделе ГИБДД.



Сотрудники госавтоинспекции высадили молодые кусты сирени на аллее Ветеранов ГОВД Кыштыма. Таким образом, они выразили ветеранам и труженикам тыла свою благодарность за мир на земле.



Как сообщает пресс-служба кыштымского отдела ГИБДД, кусты сирени будут напоминать современному поколению о великом подвиге предков, благодаря которым мы живём и радуемся мирному небу над головой.