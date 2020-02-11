Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме появилась «Аптека для души»

Вчера, 14:43 Категория: Социальные проекты
217
0

 

Ученица пятого класса школы № 13 Анастасия Устинова запустила акцию «Аптека для души», которая направлена на сбор книг, которые уже не нужны прежним владельцам.

 

Как сказала сайту «КР» Анастасия, идея появилась давно. Изначально хотела запустить проект только в школе, но поняла, что совместно с жителями всего города можно собрать ещё больше литературы.

 

По словам школьницы, эта акция даёт шанс книгам прожить новую жизнь.

 

Собранные издания отправятся в детские оздоровительные лагеря Кыштымского городского округа.

 

Оставить книги можно по адресу: улица Ленина, дом 35, магазин «Хоздом».

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Аптека для души Акция

Похожие публикации:

В Кыштыме по инициативе школьницы открыт сбор школьных принадлежностей к началу учебного года детей, пострадавших при наводнении в Иркутской области

В Кыштыме назвали имена детей, которые читают больше ста книг за год

В Кыштыме библиотекари «ловят» новых читателей в социальной сети

Медики Кыштыма впервые присоединились к акции «Подари мне жизнь»

Строится аптека с низкими ценами

Комментарии:

Добавить