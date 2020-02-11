В Кыштыме появилась «Аптека для души»

Вчера, 14:43 Категория: Социальные проекты

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Ученица пятого класса школы № 13 Анастасия Устинова запустила акцию «Аптека для души», которая направлена на сбор книг, которые уже не нужны прежним владельцам.

Как сказала сайту «КР» Анастасия, идея появилась давно. Изначально хотела запустить проект только в школе, но поняла, что совместно с жителями всего города можно собрать ещё больше литературы.

По словам школьницы, эта акция даёт шанс книгам прожить новую жизнь.

Собранные издания отправятся в детские оздоровительные лагеря Кыштымского городского округа.

Оставить книги можно по адресу: улица Ленина, дом 35, магазин «Хоздом».