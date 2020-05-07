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В Кыштыме школьница запустила акцию по посадке сирени ко Дню Победы

Сегодня, 13:30 Категория: Общество
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Ученица школы № 13 Анастасия Устинова запустила акцию «Сирень Победы». Когда солдаты возвращались с фронта, их встречали с сиренью. С тех пор она стала символом главного праздника нашей страны. Кыштымцы могут бесплатно взять саженцы и высадить их в любом месте. Как сказала сайту «КР» школьница, кустики находятся в магазине «Второй» на улице Ленина, 35, в отделе «Продукты». Саженцы можно заказать у Анастасии заранее, написав ей сообщение https://vk.com/anastasia_ustinova5. Акция продлится до 15 мая.

Настя просит выкладывать ВКонтакте фотографии высаженной сирени с хэштегом #КыштымСиреньПобеды2020. Она создаст видеоролик и каждый сможет увидеть сад Победы онлайн.

 

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Теги: Кыштым Анастасия Устинова Акция Сирень Победы Сад Победы Онлайн

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