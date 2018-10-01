В Кыштыме водитель маршрутного такси сбил подростка на пешеходном переходе

Большое значение имеют и социальный статус человека, и размеры его кошелька

Верите ли вы в то, что российские суды принимают объективные и справедливые решения независимо от социального статуса человека?

Городская афиша

17 октября 2018 года

Праздник двора пройдёт у дома № 79 на улице Интернационала. Развлекательная программа с детскими играми и выступлениями творческих коллективов.

17:30

18 октября 2018 года

В физкультурно-спортивном комплексе (улица Малышева, 60) состоится открытие межрегионального турнира по кикбоксингу «Звезда файтера». В соревновании примут участие более 150 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей.

15:00

19 октября 2018 года

Во Дворце культуры «Победа» пройдёт оперетта Челябинского государственного театра оперы и балета им. М. Глинки – «Сильва». Телефон кассы ДК "Победа": 4-47-33.

18:00

21 октября 2018 года

Экскурсия по району Ближней Дачи с посещением австрийского дома, старинного парка и предприятия «Кыштымский лес». Сбор группы – на улице Освобождения Урала, 1 (остановка у городской больницы).

10:00

21 октября 2018 года

На Дальней Даче состоится городское соревнование по спортивному ориентированию «Осенний азимут».

12:00