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В Кыштыме водитель маршрутного такси сбил подростка на пешеходном переходе

Автор: КР от Вчера, 12:08 Категория: ГИБДД информирует

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера ближе к вечеру в районе Нижнего Кыштыма на пешеходном переходе от торгового комплекса «Квартал» к автобусной остановке.

 

Водитель маршрутного такси совершил наезд на девочку 14 лет, которая уже завершала движение по пешеходному переходу в сторону остановки. Как он  пояснил инспекторам ГИБДД, засмотрелся на пассажиров, которые покинули салон его «маршрутки», в этот момент начал движение.

 

Остановившись он спросил девочку, всё ли в порядке, и, получив утвердительный ответ, поехал дальше. Однако позже подростку пришлось обратиться в приёмный покой. У неё был диагностирован ушиб бедра.

 

В отношении водителя маршрутного такси возбуждено два административных протокола по статьям 12.24 и 12.27 – за причинение лёгкого вреда здоровью при ДТП и оставление места происшествия. Ведётся расследование.


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