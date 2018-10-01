В Кыштыме водитель маршрутного такси сбил подростка на пешеходном переходе Автор: КР от Вчера, 12:08 Категория: ГИБДД информирует 0 Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера ближе к вечеру в районе Нижнего Кыштыма на пешеходном переходе от торгового комплекса «Квартал» к автобусной остановке. Водитель маршрутного такси совершил наезд на девочку 14 лет, которая уже завершала движение по пешеходному переходу в сторону остановки. Как он пояснил инспекторам ГИБДД, засмотрелся на пассажиров, которые покинули салон его «маршрутки», в этот момент начал движение. Остановившись он спросил девочку, всё ли в порядке, и, получив утвердительный ответ, поехал дальше. Однако позже подростку пришлось обратиться в приёмный покой. У неё был диагностирован ушиб бедра. В отношении водителя маршрутного такси возбуждено два административных протокола по статьям 12.24 и 12.27 – за причинение лёгкого вреда здоровью при ДТП и оставление места происшествия. Ведётся расследование. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить