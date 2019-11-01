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В Кыштыме водитель синей «четвёрки» скрылся с места ДТП

Автор: КР от Сегодня, 10:36 Категория: ГИБДД информирует

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Фото предоставлено пресс-службой полиции.

 

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в районе дома № 180 на улице Карла Либкнехта. Примерно в половине двенадцатого дня водитель, управляя ВАЗ-2104 синего цвета, совершил наезд на другой автомобиль, который притормозил перед поворотом. С места ДТП «четвёрка» скрылась. 

 

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, у пострадавшей машины повреждено заднее правое крыло.

 

Полиция ищет свидетелей данного ДТП. Если вам что-либо известно о случившемся, просьба позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.

 


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