В Кыштыме водитель синей «четвёрки» скрылся с места ДТП

Автор: КР от Сегодня, 10:36 Категория: ГИБДД информирует

Фото предоставлено пресс-службой полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера в районе дома № 180 на улице Карла Либкнехта. Примерно в половине двенадцатого дня водитель, управляя ВАЗ-2104 синего цвета, совершил наезд на другой автомобиль, который притормозил перед поворотом. С места ДТП «четвёрка» скрылась.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Марина Шнырёва, у пострадавшей машины повреждено заднее правое крыло.

Полиция ищет свидетелей данного ДТП. Если вам что-либо известно о случившемся, просьба позвонить в дежурную часть полиции по телефонам 4-46-61, 02.