ГИБДД Кыштыма разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП Автор: КР от Вчера, 10:35 Категория: ГИБДД информирует 0 Дорожно-транспортное происшествие произошло в час пик на перекрёстке двух главных улиц города – Карла Либкнехта и Ленина. Водитель BMW, ехавший со стороны старого кладбища, собирался повернуть налево, но перед этим остановился, чтобы пропустить автомобиль движущийся навстречу. В это время разыскиваемый сейчас водитель, управлявший неустановленным пока автомобилем со стороны центра города, поворачивал налево, собираясь продолжить движение в район ЧГРЭС. Он и зацепил BMW и поехал дальше. Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, в отношении него сейчас проводятся розыскные мероприятия. За оставление места ДТП законом предусмотрено лишение прав от полутора до двух лет либо арест до 15 суток. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить