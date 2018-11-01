ГИБДД Кыштыма разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП

Автор: КР от Вчера, 10:35 Категория: ГИБДД информирует

Дорожно-транспортное происшествие произошло в час пик на перекрёстке двух главных улиц города – Карла Либкнехта и Ленина. Водитель BMW, ехавший со стороны старого кладбища, собирался повернуть налево, но перед этим остановился, чтобы пропустить автомобиль движущийся навстречу.

В это время разыскиваемый сейчас водитель, управлявший неустановленным пока автомобилем со стороны центра города, поворачивал налево, собираясь продолжить движение в район ЧГРЭС. Он и зацепил BMW и поехал дальше.

Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, в отношении него сейчас проводятся розыскные мероприятия. За оставление места ДТП законом предусмотрено лишение прав от полутора до двух лет либо арест до 15 суток.