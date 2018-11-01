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ГИБДД Кыштыма разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП

Автор: КР от Вчера, 10:35 Категория: ГИБДД информирует

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в час пик на перекрёстке двух главных улиц города – Карла Либкнехта и Ленина. Водитель BMW, ехавший со стороны старого кладбища, собирался повернуть налево, но перед этим остановился, чтобы пропустить автомобиль движущийся навстречу.

 

В это время разыскиваемый сейчас водитель, управлявший неустановленным пока автомобилем со стороны центра города, поворачивал налево, собираясь продолжить движение в район ЧГРЭС. Он и  зацепил BMW и поехал дальше.

 

Как сказал сайту «КР» исполняющий обязанности инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин, в отношении него сейчас проводятся розыскные мероприятия. За оставление места ДТП законом предусмотрено лишение прав от полутора до двух лет либо арест до 15 суток.


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