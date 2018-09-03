В Кыштыме завершается неделя безопасности с участием детей Автор: КР от Вчера, 15:36 Категория: ГИБДД информирует 0 Во всех детских садах и школах Кыштыма сотрудники ГИБДД провели уроки безопасности и тематические игровые мероприятия, направленные на приобретение детьми навыков поведения на дорогах и в транспорте. – В нескольких образовательных учреждениях были выявлены нарушения в паспортах по обеспечению безопасности дорожного движения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – То есть была неверно составлена схема безопасного маршрута детей от дома до школы. Руководители учебных заведений исправили все недочёты. С начала этого года в Кыштыме с участием несовершеннолетних зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, два из них было совершено по вине самих детей, которые нарушили правила дорожного движения. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить