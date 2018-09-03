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В Кыштыме завершается неделя безопасности с участием детей

Автор: КР от Вчера, 15:36 Категория: ГИБДД информирует

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Во всех детских садах и школах Кыштыма сотрудники ГИБДД провели уроки безопасности и тематические игровые мероприятия, направленные на приобретение детьми навыков поведения на дорогах и в транспорте.

 

– В нескольких образовательных учреждениях были выявлены нарушения в паспортах по обеспечению безопасности дорожного движения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – То есть была неверно составлена схема безопасного маршрута детей от дома до школы. Руководители учебных заведений исправили все недочёты.

 

С начала этого года в Кыштыме с участием несовершеннолетних зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, два из них было совершено по вине самих детей, которые нарушили правила дорожного движения.


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