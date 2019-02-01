В Кыштыме озёрский «японец» стал виновником ДТП на месте другой аварии Автор: КР от Сегодня, 12:12 Категория: ГИБДД информирует 0 Это дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Мазда» и «ВАЗ-2114» произошло на перекрёстке улиц Челюскинцев и Ленина. Но в тот момент, когда водители решали, как разъехаться – договориться или вызвать ГИБДД – в отечественное авто влетела «Тойота Авенсис» под управлением 26-летнего жителя Озёрска со стороны улицы Челюскинцев. Как сказали сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, за рулём «японца» находился военнослужащий, который, имея семилетний водительский стаж, только в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения семь раз. А 12 января 2019 года на него был составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Материалы дела уже направлены в суд. Молодого человека ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 18 до 24 месяцев. Кстати, водитель «ВАЗ-2114» до того, как стать участником ДТП с «Маздой», также двигался со стороны улицы Челюскинцев, и тоже не справился с управлением. Неделей ранее именно на этом перекрёстке водитель ЗИЛа врезался в стойку дорожного знака «Пешеходный переход» с мигающим светофором «Т-7». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить