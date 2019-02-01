В Кыштыме озёрский «японец» стал виновником ДТП на месте другой аварии

Автор: КР от Сегодня, 12:12 Категория: ГИБДД информирует

Это дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Мазда» и «ВАЗ-2114» произошло на перекрёстке улиц Челюскинцев и Ленина. Но в тот момент, когда водители решали, как разъехаться – договориться или вызвать ГИБДД – в отечественное авто влетела «Тойота Авенсис» под управлением 26-летнего жителя Озёрска со стороны улицы Челюскинцев.

Как сказали сайту «КР» в ГИБДД Кыштыма, за рулём «японца» находился военнослужащий, который, имея семилетний водительский стаж, только в прошлом году привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения семь раз. А 12 января 2019 года на него был составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Материалы дела уже направлены в суд. Молодого человека ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком от 18 до 24 месяцев.

Кстати, водитель «ВАЗ-2114» до того, как стать участником ДТП с «Маздой», также двигался со стороны улицы Челюскинцев, и тоже не справился с управлением.

Неделей ранее именно на этом перекрёстке водитель ЗИЛа врезался в стойку дорожного знака «Пешеходный переход» с мигающим светофором «Т-7».