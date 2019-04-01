В Кыштыме пьяная автоледи совершила ДТП

Автор: КР от Сегодня, 12:24 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня вечером инспекторы ГИБДД проведут в нашем городе рейд, направленный на выявление нетрезвых водителей.

Экипажи ДПС начнут патрулировать улицы с 20 часов.

– С начала года к административной ответственности привлечено 26 кыштымских автомобилистов, управляющих транспортом в состоянии опьянения, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бэлла Завалий. – Кроме того, зарегистрировано одно ДТП с участием нетрезвого водителя.

Это произошло недавно на улице Республике в 8:20 часов. Перед пешеходным переходом водитель Лады Калины остановился, чтобы пропустить прохожего. В этот момент в его машину въехал ВАЗ 2108, за рулём которого находилась 21-летняя девушка.

Во время прибытия ДПС она была в возбуждённом эмоциональном состоянии и плакала. Сначала инспекторы связали это со стрессом из-за столкновения, но потом выяснилось, что девушка была пьяна.

Она объяснила, что употребляла алкоголь с часу ночи до четырёх утра.

Теперь ей грозит лишение водительских прав на срок до 24 месяцев и штраф 30 тысяч рублей.

Это первое с начала года ДТП в нашем городе с участием пьяного водителя.