На трассе под Кыштымом погибли мать и сын
Автор: КР от Вчера, 09:22 Категория: ГИБДД информирует
Трагическое ДТП произошло вчера около полуночи на 40-м километре автодороги «Кыштым-Тюбук». Житель города Снежинска, управлявший ВАЗ-21140, вёз из Кыштыма свою 39-летнюю сожительницу и её 16-летнего сына. В какой-то момент он уснул, но, услышав крик юноши-пассажира, резко проснулся. Однако избежать столкновения со стоявшим на обочине грузовиком «Сканиа» водитель не успел.
Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, и женщина, спавшая на заднем сиденье, и её сын, сидевший впереди с пристёгнутым ремнём безопасности, погибли на месте. Сам виновник ДТП отделался ушибом грудины.
Прибывшие на место аварии дорожные полицейские не выявили у него алкогольного опьянения. Однако его кровь была отправлена на дополнительную экспертизу.
В момент столкновения водитель грузового автомобиля находился под прицепом – устранял поломку. Знак аварийной остановки был, как и положено в таких случаях, выставлен. Сам он никак не пострадал.
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