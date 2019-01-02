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В Кыштыме ДТП произошло прямо на пороге автосервиса

Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: ГИБДД информирует

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Участниками дорожной аварии вчера днём на улице Пушкина стали два челябинца. Один из них, 40-летний, отъезжал на автомобиле двенадцатой модели от одного из частных домов.

 

– При этом водитель не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем ВАЗ-211440, который двигался по главной дороге, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – За рулём второго автомобиля находился 36-летний мужчина.

 

 

Автомобилисты не пострадали, зато их машинам точно потребуется ремонт. Примечательно, что дорожно-транспортное происшествие произошло прямо у автосервиса.

 

Прибывшие на место инспекторы ДПС выписали виновнику аварии штраф в 500 рублей. Водительские права он получил восемь лет назад.


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