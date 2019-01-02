В Кыштыме ДТП произошло прямо на пороге автосервиса

Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: ГИБДД информирует

Участниками дорожной аварии вчера днём на улице Пушкина стали два челябинца. Один из них, 40-летний, отъезжал на автомобиле двенадцатой модели от одного из частных домов.

– При этом водитель не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем ВАЗ-211440, который двигался по главной дороге, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – За рулём второго автомобиля находился 36-летний мужчина.

Автомобилисты не пострадали, зато их машинам точно потребуется ремонт. Примечательно, что дорожно-транспортное происшествие произошло прямо у автосервиса.

Прибывшие на место инспекторы ДПС выписали виновнику аварии штраф в 500 рублей. Водительские права он получил восемь лет назад.