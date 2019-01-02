В Кыштыме ДТП произошло прямо на пороге автосервиса Автор: КР от Сегодня, 11:41 Категория: ГИБДД информирует 0 Участниками дорожной аварии вчера днём на улице Пушкина стали два челябинца. Один из них, 40-летний, отъезжал на автомобиле двенадцатой модели от одного из частных домов. – При этом водитель не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автомобилем ВАЗ-211440, который двигался по главной дороге, – сказала сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – За рулём второго автомобиля находился 36-летний мужчина. Автомобилисты не пострадали, зато их машинам точно потребуется ремонт. Примечательно, что дорожно-транспортное происшествие произошло прямо у автосервиса. Прибывшие на место инспекторы ДПС выписали виновнику аварии штраф в 500 рублей. Водительские права он получил восемь лет назад. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить