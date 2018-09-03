В Кыштыме произошло столкновение автомобиля и мотоцикла

Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: ГИБДД информирует

Вчера вечером на улице Карла Либкнехта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием жительницы Кыштыма, которая управляла мотоциклом, и водителя из Озёрска, находившегося за рулём автомобиля "Лада Приора".

Мужчина ехал от улицы Дёмина в сторону улицы Пролетарской. В тот момент, когда он решил повернуть налево, в него врезалась мотоциклистка. Водитель «Лады» утверждает, что убедился в отсутствии встречного и попутного транспорта. По его словам, мотоцикл появился на дороге внезапно.

– В результате аварии оба транспортных средства получили сильные повреждения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – По предварительной информации, у девушки зафиксированы ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма.

В апреле 2015 года мотоциклистка уже попадала в подобное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получила серьёзные травмы.

По факту аварии, произошедшей накануне, проводится административное расследование.