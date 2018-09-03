В Кыштыме произошло столкновение автомобиля и мотоцикла Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: ГИБДД информирует 0 Вчера вечером на улице Карла Либкнехта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием жительницы Кыштыма, которая управляла мотоциклом, и водителя из Озёрска, находившегося за рулём автомобиля "Лада Приора". Мужчина ехал от улицы Дёмина в сторону улицы Пролетарской. В тот момент, когда он решил повернуть налево, в него врезалась мотоциклистка. Водитель «Лады» утверждает, что убедился в отсутствии встречного и попутного транспорта. По его словам, мотоцикл появился на дороге внезапно. – В результате аварии оба транспортных средства получили сильные повреждения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – По предварительной информации, у девушки зафиксированы ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма. В апреле 2015 года мотоциклистка уже попадала в подобное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получила серьёзные травмы. По факту аварии, произошедшей накануне, проводится административное расследование. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить