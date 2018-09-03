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В Кыштыме произошло столкновение автомобиля и мотоцикла

Автор: КР от Сегодня, 11:53 Категория: ГИБДД информирует

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Вчера вечером на улице Карла Либкнехта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием жительницы Кыштыма, которая управляла мотоциклом, и водителя из Озёрска, находившегося за рулём автомобиля "Лада Приора".

 

Мужчина ехал от улицы Дёмина в сторону улицы Пролетарской. В тот момент, когда он решил повернуть налево, в него врезалась мотоциклистка. Водитель «Лады» утверждает, что убедился в отсутствии встречного и попутного транспорта. По его словам, мотоцикл появился на дороге внезапно.

 

– В результате аварии оба транспортных средства получили сильные повреждения, – сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий. – По предварительной информации, у девушки зафиксированы ушиб грудной клетки и черепно-мозговая травма.

 

В апреле 2015 года мотоциклистка уже попадала в подобное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получила серьёзные травмы.

 

По факту аварии, произошедшей накануне, проводится административное расследование.


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