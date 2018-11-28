В Кыштыме с самого утра выяснится, кто ездит пьяным за рулём

Автор: КР от 28-11-2018, 10:14 Категория: ГИБДД информирует

Завтра в утренние часы несколько экипажей ДПС будут дежурить в разных точках нашего города. Они будут останавливать все автомобили и проверять водителей на предмет трезвости.

– С начала года в Кыштымском городском округе зарегистрировано 123 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – Всех их лишили водительских прав от полутора до двух лет и наказали штрафом в 30 тысяч рублей.

Ещё 35 автомобилистов сели за руль в нетрезвом виде, будучи уже лишёнными права управления транспортом за пьяную езду. Санкция статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, обязательных работ до 480 часов, принудительных работ до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.