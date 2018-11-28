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В Кыштыме с самого утра выяснится, кто ездит пьяным за рулём

Автор: КР от 28-11-2018, 10:14 Категория: ГИБДД информирует

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Завтра в утренние часы несколько экипажей ДПС будут дежурить в разных точках нашего города. Они будут останавливать все автомобили и проверять водителей на предмет трезвости.

 

– С начала года в Кыштымском городском округе зарегистрировано 123 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – Всех их лишили водительских прав от полутора до двух лет и наказали штрафом в 30 тысяч рублей.

 

 Ещё 35 автомобилистов сели за руль в нетрезвом виде, будучи уже лишёнными права управления транспортом за пьяную езду. Санкция статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, обязательных работ до 480 часов, принудительных работ до двух лет либо лишения свободы на тот же срок.


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Цитата: Антон_Усков
И все любители пьяной езды сказали сразу: "Спасибо большое, что предупредили".Это я к тому, что такие мероприятия эффективнее без предупреждения через СМИ делать
Глупо конечно но они обязаны о всех рейдах предупреждать за ранее через СМИ или СМС.
 
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И все любители пьяной езды сказали сразу: "Спасибо большое, что предупредили". Это я к тому, что такие мероприятия эффективнее без предупреждения через СМИ делать
 

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Вивалвивалракью.
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