В Кыштыме с самого утра выяснится, кто ездит пьяным за рулём Автор: КР от 28-11-2018, 10:14 Категория: ГИБДД информирует 0 Завтра в утренние часы несколько экипажей ДПС будут дежурить в разных точках нашего города. Они будут останавливать все автомобили и проверять водителей на предмет трезвости. – С начала года в Кыштымском городском округе зарегистрировано 123 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, – сказал сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – Всех их лишили водительских прав от полутора до двух лет и наказали штрафом в 30 тысяч рублей. Ещё 35 автомобилистов сели за руль в нетрезвом виде, будучи уже лишёнными права управления транспортом за пьяную езду. Санкция статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ – «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, обязательных работ до 480 часов, принудительных работ до двух лет либо лишения свободы на тот же срок. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Сергей 28 ноября 2018 12:54 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Цитата: Антон_УсковИ все любители пьяной езды сказали сразу: "Спасибо большое, что предупредили".Это я к тому, что такие мероприятия эффективнее без предупреждения через СМИ делать Глупо конечно но они обязаны о всех рейдах предупреждать за ранее через СМИ или СМС. 0 Цитата Антон_Усков 28 ноября 2018 12:08 Группа: Посетители Регистрация: 9.03.2011 Статус: 193 комментария 0 публикаций И все любители пьяной езды сказали сразу: "Спасибо большое, что предупредили". Это я к тому, что такие мероприятия эффективнее без предупреждения через СМИ делать --------------------Вивалвивалракью. +1