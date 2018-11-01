В Кыштыме дорожные полицейские готовятся к очередному рейду Автор: КР от Сегодня, 09:28 Категория: ГИБДД информирует 0 Сегодня в вечернее время сразу несколько экипажей ДПС будут дежурить в разных точках нашего города. Останавливать транспортные средства они будут и на въездах в Кыштым. – Мои коллеги будут выявлять водителей, нарушающих Правила дорожного движения в части перевозки детей, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – За это предусмотрено наказание в виде штрафа в 3000 рублей, для должностных лиц – 25 000 рублей, для юридических – 100 000 рублей. С начала года к административной ответственности за это нарушение кыштымские дорожные полицейские привлекли 168 водителей. Как сообщалось на сайте «КР», на прошлой неделе госавтоинспекторы провели подобный рейд вблизи первой школы и детского сада № 18. Они проверили 93 автомобиля и впервые за долгое время не зарегистрировали ни одного нарушения. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить