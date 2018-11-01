В Кыштыме дорожные полицейские готовятся к очередному рейду

Автор: КР от Сегодня, 09:28 Категория: ГИБДД информирует

Сегодня в вечернее время сразу несколько экипажей ДПС будут дежурить в разных точках нашего города. Останавливать транспортные средства они будут и на въездах в Кыштым.

– Мои коллеги будут выявлять водителей, нарушающих Правила дорожного движения в части перевозки детей, – сообщил сайту «КР» и. о. инспектора по пропаганде ГИБДД Александр Маркин. – За это предусмотрено наказание в виде штрафа в 3000 рублей, для должностных лиц – 25 000 рублей, для юридических – 100 000 рублей.

С начала года к административной ответственности за это нарушение кыштымские дорожные полицейские привлекли 168 водителей.

Как сообщалось на сайте «КР», на прошлой неделе госавтоинспекторы провели подобный рейд вблизи первой школы и детского сада № 18. Они проверили 93 автомобиля и впервые за долгое время не зарегистрировали ни одного нарушения.