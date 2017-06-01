В Кыштыме школьники ездят на велосипедах и змейкой, и восьмёркой

Автор: КР от Сегодня, 11:23 Категория: ГИБДД информирует

Вчера в начальной школе – детском саду № 14 состоялись соревнования по фигурному вождению на велосипеде. В них приняли участие семь сборных команд из числа школьников в возрасте до 12 лет.

Открыл спортивный праздник начальник отдела ГИБДД кыштымской полиции Анатолий Панов. После этого юные велосипедисты разъехались по этапам. Они должны были на время и как можно точнее выполнить упражнения, например, заехать в гараж и развернуться, во время движения одной рукой перенести шарик, проехаться «восьмёркой» и «змейкой», а также затормозить на финише, не пересекая черту.

Посетили спортсмены и мастер-классы. Они делали стенгазету с агитацией по соблюдению Правил дорожного движения, вязали узлы, разбирали дорожные ситуации, составляли пословицы на тему безопасности на дорогах и изучали старинные названия транспортных средств. Например, им предлагалось дать определение таким терминам, как омнибус, колымага, арба и колесница.

Победителями соревнований по традиции стали ученики начальной школы № 2. Серебро – у кадетов четвёртой школы, бронза – у второй средней. В личном первенстве среди мальчиков лидером стал Артём Чернышев, среди девочек – Полина Булахова. Оба – из второй начальной школы.

Как сообщила сайту «КР» инспектор по пропаганде ГИБДД Бэлла Завалий, прошедшие вчера состязания по фигурному вождению велосипеда стали вторым этапом соревнований среди команд юных инспекторов дорожного движения школ Кыштымского городского округа. Первый стартовал ещё в апреле, когда каждая школа представила презентацию своей команды и провела открытый урок.

Финал соревнований пройдёт во время профильной смены в загородном лагере «Волна». Детей ждёт экзамен по теории. Также там будут подведены итоги по нарисованным вчера стенгазетам.