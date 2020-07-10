Герои и подвиги. История одной фотографии

Вчера, 13:00 Категория: Герои и подвиги

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Братья Фетисовы: Пётр (слева), Сергей и Михаил.

Для сайта «КР» материал подготовил Алексей МЕЛЕНТЬЕВ.

Не так давно ко мне попали снимки. Они сделаны в разные годы – от 1919 до 1946. На фотографиях запечатлены люди в военной форме.

Мне, как занимающемуся военной историей, стало интересно, кто они? Знал я только, что это мои земляки – кыштымцы. Фотографии были размещены в социальной сети и нашлись люди, которые узнали на снимке братьев Фетисовых.

Старший в семье и по званию

Трое братьев – коренные кыштымцы. Старший – Сергей, средний – Пётр, младший –Михаил. Жили они в доме № 47 на улице 1-я Дачная (сейчас она называется улицей Валентины Сергеевой). Братья родились в многодетной семье, кроме них был ещё брат – Николай, 1920 года рождения. Он пропал без вести на фронте в феврале 1944 года. Росли в семье четыре сестры. Одна из них, Лиза, всю жизнь прожила в Кыштыме, работала токарем в шестом цехе машзавода.

Сергей Савинович Фетисов родился 12 октября 1913 года. Он был старшим из трёх братьев на фото. Старшим он стал и по званию, окончив войну гвардии подполковником. На службу Сергей поступил 11 ноября 1933 года. С началом Великой Отечественной войне добровольно вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С июня 1941-го участвовал в боях на Западном фронте. Сначала был в должности старшего адьютанта, потом помощником начальника штаба по оперативной работе 24-го танкового полка 24-й танковой бригады. Участвовал в боях по обороне Москвы, несколько раз горел в танке.

В ноябре 1941 года и январе 1942 года был легко ранен. С мая по август 1943-го полк Фетисова воевал на Центральном фронте, где наш земляк получил тяжёлое ранение.

Первого мая 1944 года старшему лейтенанту, помощнику начальника штаба 24 танкового полка 24 танковой бригады по оперативной работе Фетисову была вручена медаль «За оборону Москвы». А четвёртого июля уже гвардии майора начальника штаба 333-го Гвардейского тяжёлого самоходного артиллерийского полка резерва Главного Командования представили к награждению орденом Красного Знамени за бои по форсированию реки Западная Двина. Однако в итоге Сергей Савинович был награждён только орденом Отечественной войны II степени.

С мая того же года Фетисов воевал на Ленинградском фронте. С января 1945-го служил помощником начальника штаба по артиллерии бронетанковых и механизированных войск 51 армии.

22 мая 1945 года награждён орденом Красной Звезды за участие в боях по прорыву обороны противника северо-западнее местечка Приекуле (город на юго-западе Латвии) и за помощь в организации взаимодействия танков и самоходных установок с пехотой и артиллерией. Девятого мая Сергей Савинович получил медаль «За победу над Германией». Шестого ноября 1945 года за выслугу лет в рядах РККА приказом по Уральскому военному округу гвардии майор Фетисов награждён медалью "За боевые заслуги" с присвоением очередного воинского звания подполковник. 20 июня 1949 года гвардии подполковник Фетисов награждён вторым орденом Красной Звезды.

После войны Фетисов продолжил службу командиром 105-го танкового полка 53-й танковой дивизии и окончил её 12 января 1956 года, переехав в город Новосибирск.

Парашютист

Пётр родился 9 июля 1915 года. Первого августа 1934 года Пётр поступил в Третью Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов имени К. Е. Ворошилова в городе Оренбурге. Это была школа, в которой учился знаменитый Валерий Чкалов.

Во время первой пятилетки, с 1930 по 1935 годы, над Оренбургской лётной школой шествовала первичная организация Кыштымского горкома комсомола. В это время направление на обучение в лётную школу и получили Пётр Фетисов и Леонид Колесников.

Войну Пётр Савинович встретил в звании старшего лейтенанта в 220-м отдельном смешанном авиационном полку. Подробностей его дальнейшей службы не сохранилось. На основе имеющихся данных, предполагаю, что кыштымец попал в плен, а после освобождения воевал в пехоте в 13 гвардейской стрелковой бригаде. Это бывшая 97-я стрелковая бригада, переименованая в Гвардейскую за мужество и героизм, проявленные при обороне Сталинграда. Бригада была сформирована в августе 1942 года в Златоусте, и в её состав вошли моряки Тихоокеанского флота, стройбатовцы, переведённые из Трудовой в Красную Армию, а также курсанты военных училищ и пограничники.

21 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета за выслугу лет в Красной Армии старший лейтенант Пётр Фетисов был награждён медалью «За боевые заслуги». Свою службу он окончил 31 декабря 1945-го. Потом жил в городе Краснотурьинске. Умер в 1986 году. На фотографии, которая попала ко мне, слева видны знак лиц, окончивших третью школу пилотов военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1936 года и знак «Парашютист». Справа – две колодки медалей «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Фотография была прислана двоюродному брату Борису Тверскову.

Защитил родину и полковое знамя

Михаил Фетисов – единственный из братьев, кто вернулся в родной город. Он родился 14 июня 1923 года. В декабре 1941-го был призван в армию. Прошёл ускоренное обучение на курсах младших командиров в 273-м запасном лыжном полку Уральского Военного округа. Там готовили лыжные батальоны для Калининского и Волховского фронтов.

Боевой путь Михаил начал младшим лейтенантом в 866-м стрелковом полку 287-й стрелковой дивизии. С 10 августа 1942 года он воевал на Брянском фронте, где дивизия до июля 1943 года вела упорные оборонительные бои с превосходящими силами противника.

В Брянской операции полк, как и вся дивизия, наступал севернее города Новозыбкова, в начале октября 1943-го форсировал реку Сож в районе Новосёлки и до 2 ноября вёл напряжённые бои по расширению захваченного плацдарма. К октябрю лейтенант Фетисов, командир взвода роты автоматчиков, не раз был ранен и контужен. За форсирование и оборону западного берега реки Сож его наградили орденом Красной Звезды.

С 20 декабря 1943 года дивизию Фетисова включили в состав 13 армии первого Украинского фронта. В Житомирско-Бердичевской наступательной операции дивизия штурмом овладела крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немецких войск – городом Новоград-Волынский.

В августе 1944 года под ураганным артиллерийским и миномётным огнём Фетисов вместе с небольшой группой бойцов в ночной разведке обнаружил две огневых точки пушек противника.

Наш земляк зашёл в тыл и уничтожил расчёты обеих пушек. За это был награждён орденом Отечественной войны II степени. В ноябре Михаила снова ранили.

29 марта 1945 года командир взвода роты автоматчиков 866-го Перемышльского стрелкового полка 287-й стрелковой Новоград-Волынской дважды Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии Михаил Савинович Фетисов был награждён орденом Красной Звезды. Из наградного листа: «В боях в населённом пункте Ирзинген товарищ Фетисов попал со своим знамённым взводом и со знаменем в окружение. Путь подхода к основным силам полка преграждали два станковых и три ручных пулемёта противника. Благодаря умелой расстановке сил своего взвода, товарищ Фетисов уничтожил все пять расчётов – 2-х станковых и 3-х ручных пулемётов противника и вынес из окружения полковое знамя».

В апреле и мае 1945 года Михаил Фетисов участвовал в Берлинской и Пражской наступательных операциях. За образцовое выполнение заданий командования при разгроме группировки немецко-фашистских войск юго-восточнее Берлина он был награждён медалью «За взятие Берлина», а за пражскую операцию медалью «За освобождение Праги».

Восьмого августа 1946 года служба завершилась, Михаил вернулся в Кыштым, работал начальником гражданской обороны на машиностроительном заводе. Умер первого декабря 1986 года.