Проект «Герои и подвиги». Воспоминания дочери кыштымского фронтовика Ильи Павловича Шиманскова

Сегодня, 11:00 Категория: Герои и подвиги

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Мой отец Илья Павлович Шимансков родился в Кыштыме в 1903 году в многодетной семье. У его родителей, Лукерьи и Павла, было шестеро детей. Пятерых сыновей они проводили на фронт.

Сергей до войны служил сержантом милиции, в октябре 1941- го пропал без вести. Алексей погиб 20 ноября 1942 года. Константина не стало 22 июля 1944 года в Латвийской ССР (д. Ковин Рижского уезда). Его сослуживец, родом из Аргаяша, рассказывал о последних минутах его жизни: «Непрекращающийся огонь из пулемётной точки не давал подняться в атаку бойцам. Константин с гранатой пополз и уничтожил дзот, но его ранило. Красноармейцы пошли в атаку, а друг подошёл к Константину и сказал: «Мы сейчас за тобой вернёмся!» Но после боя его не нашли, всё было перепахано».

Четвёртый сын Шимансковых, Яков, вернулся с войны в октябре 1943 года после Читинского госпиталя, где ему ампутировали ногу. Пятый, Илья, мой отец, 30 апреля 1942 года также был призван по мобилизации в Красную Армию согласно Указу президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года. «Верный воинской присяге, проявив геройство и мужество в бою, пропал без вести в районе деревни Ивашковка Кичиговского района Харьковской области». Моя мать Устинья Ивановна получила извещение об этом в марте 1943 года.

Перед отправкой на фронт мой папа прошёл специализацию в качестве связиста в артиллерийском полку в Верхнем Уфалее. На войне, устанавливая повреждённую связь, он попал в плен, был ранен в ногу и контужен.

В плену отец работал в шахте в Катовице, что в Польше, потом был переведён в другой лагерь. После освобождения войсками США он проходил лечение в Праге в Чехословакии. Госпиталей не хватало, поэтому жили на квартирах. Хозяин той, где жил Илья, однажды даже поменял одежду на масло, которое было так необходимо для выздоровления русского.

Семья узнала о судьбе Ильи Шиманскова из письма, полученного в 1946 году. Написал его друг, потому что у отца зрение не восстановилось. Домой в Кыштым он вернулся 9 мая 1946 года на костылях, полуслепой и полуглухой. Был очень простужен. Позже отец часто лежал в больнице из-за болей в позвоночнике, мучили его и головные боли. Голод, который пришлось испытать в лагере, повлиял и на желудок.

Когда пленные находились в лагере, их спустили в шахту, где они работали, а наверх не поднимали. С ними был лётчик в кожаном пальто. Так они это пальто съели, разрезав на кусочки. У моего отца была раздроблена нижняя челюсть. Так другие пленные жевали и кормили его кусочками этого жёваного пальто. Ели очистки брюквы и картофеля, которые добрые люди бросали им в шахту. Пленные кормили товарищей, тех, кто не мог сам подбирать еду. Вот такая взаимовыручка и поддерживала всех.

Клеймо «пленный», а значит, ненадёжный, преследовало моего отца всю жизнь. В 1948 году по этой причине нас выселили из Кыштыма в Кусу, так как началось строительство Озёрска. В Кусе мы и похоронили нашего фронтовика 23 апреля 1978 года.

Примерно в 1955 году из Верхнего Уфалея к нам приезжали комсомольцы. Они и записали рассказ отца о жизни в немецком плену.

Воспоминания Маргариты Ильиничны Мурзиной, г.Куса, 2016 год.

Материал предоставлен сайту «КР» краеведом Г. К. Кожевниковой.