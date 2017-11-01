В Кыштыме одиннадцатиклассники готовятся к итоговому сочинению

Автор: КР от Сегодня, 11:37 Категория: Образование

На следующей неделе, а именно 6 декабря, ученики одиннадцатых классов будут писать итоговое сочинение. Именно от его результатов будет зависеть, допустят ли их до сдачи ЕГЭ.

Сочинение оценивается по системе «зачёт» или «незачёт». У тех, кто не справится с ним с первого раза, будет возможность пересдаси. Резервные дни – 7 февраля и 16 мая следующего года.

По словам первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, рекомендуемый объём успешного написания сочинения – от 350 слов.

Выпускникам, как и в предыдущие годы, предстоит выбрать одну из пяти предложенных тем, которые станут известны лишь за 15 минут до начала написания сочинения. Однако уже известны направления тем. Это «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

На написание сочинения выпускникам отводится 235 минут, то есть три часа 55 минут.

По данным управления по делам образования Кыштымского городского округа, в нашем городе итоговое сочинение предстоит написать 226 одиннадцатиклассникам.