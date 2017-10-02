В Кыштыме кадеты торжественно приняли присягу

Автор: КР от Вчера, 14:26 Категория: Образование

Ровно десять лет назад в основной четвёртой школе появился первый в Кыштыме кадетский класс. Тогда 22 пятиклассника впервые надели парадную чёрно-оранжевую форму и присягнули на верность Отечеству.

Сегодня клятву защищать свою Родину дали ещё 28 учеников. Всего в четвёртой школе звание кадета носят более 80 девочек и мальчиков с пятого по восьмой классы.

Поздравить детей с принятием их в кадеты приехали не только депутаты, представители администрации Кыштымского городского округа, педагоги. Специально по такому случаю из Москвы прилетели вице-президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Владимир Елисеев и однополчанин Николая Кузнецова, чьим именем назван кадетский класс в этой школе, спецназовец, инструктор по ножевому бою Александр Кистень.

Сам Кузнецов погиб в Афганистане, когда ему было всего 23 года. Чтобы защитить свою роту, Кузнецов до последнего отстреливался от врагов, а когда они его окружили, подорвал себя гранатой. Николаю Кузнецову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Кадетский отряд четвёртой школы носит его имя с 2008 года.

На присягу приехал и основатель этого движения в четвёртой школе, её бывший директор, а ныне настоятель Христорождественского храма отец Михаил (Чирков). Он пожелал кадетам успехов, а также призвал их быть честными и всегда помнить поговорку «Береги честь смолоду». Отец Михаил подарил школе новую винтовку.