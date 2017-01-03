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Сразу два человека, жизнь которых связана с Кыштымом, получат в день рождения Челябинской области народную премию

Автор: КР от Вчера, 12:20 Категория: Даты

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Фонд Олега Митяева 15 января 2017 года в тринадцатый раз вручит статуэтки в виде кентавра работы Эрнста Неизвестного южноуральцам, прославившим малую родину своими делами.

 

 

В этом году заслуженной награды будет удостоен вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", майор запаса Владимир Елисеев, выпускник кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, почётный гражданин нашего города. За его плечами боевая стажировка в Афганистане, многие специальные операции, ставшие настоящей классикой антитеррора. Под опекой Владимира Владимировича действует кадетский класс в Кыштыме.

 

 

Премии удостоен и  тяжелоатлет, кавалер Олимпийских наград, четырехкратный чемпион мира среди ветеранов, 10-кратный чемпион Европы  84-летний  Василий Зубов. Он родился в селе Кузнецкое,  получил профессию токаря в кыштымском  ремесленном училище № 12. Окончив  училище войск КГБ в Харькове, наш земляк был направлен на химкомбинат «Маяк» в нынешний Озёрск. Военной службе он посвятил 35 лет жизни. За свою спортивную биографию Василий Зубов  накопил более ста медалей. Говорит, что их общий вес превышает 50 килограммов. Сейчас он живёт в подмосковном Серпухове, но не забывает про родные места.

 

Лауреаты премии «Светлое прошлое» планируют лично прибыть на церемонию награждения и встретиться с земляками.

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