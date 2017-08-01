В Кыштыме на ремонт школ и детсадов деньги направлены из двух бюджетов

Автор: КР от Вчера, 13:30 Категория: Образование

На ремонт школ, детских садов и учреждений дополнительного образования из местного бюджета выделено 4,5 миллиона рублей.

В целях обеспечение безопасности детей один миллион рублей направлен на строительство металлического забора вокруг детской школы искусств, ещё более полумиллиона вложено в обеспечение противопожарной безопасности в четырёх школах и пяти детских садах.

Более двух миллионов рублей направлены на ремонт кровель, водоснабжения, систем отопления и канализования в конкретных школах и детсадах. Также к новому учебному году в четвёртой и пятой школах установят пандусов. На это выделено 309 тысяч рублей. Все ремонтные работы должны быть завершены до 15 августа.

Кроме того, Кыштымский округ получил из областного бюджета порядка 14,5 миллиона рублей дополнительных средств на приобретение автобуса для перевозки учеников, на питание детей из малообеспеченных семей в школьных столовых, на строительство специализированной спортивной площадки в посёлке Слюдорудник, организацию отдыха детей в каникулярное время и на поддержку системы дошкольного образования. На обеспечение муниципальных образовательных организаций учебниками и пособиями в округ направлен 1, 24 миллиона рублей.