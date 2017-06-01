Школьница из Кыштыма победила в международном конкурсе балетного искусства
Автор: КР от Сегодня, 10:03 Категория: Образование
Картина "Мечта" Анастасии Морозовой. Фото предоставлено педагогом детской школы искусств Юлией Калачёвой.
Девятиклассница первой школы Анастасия Морозова оказалась в Москве неожиданно для самой себя. Всего неделю назад её картину «Мечта» отправили на международный конкурс балетного искусства. Выпускница художественного отделения кыштымской детской школы искусств и ещё одна девочка из Челябинска стали единственными из всего нашего региона, чьи работы оказались в числе победителей конкурса.
– Картину «Мечта» мы отправляли ещё год назад на областной конкурс «Палитра талантов», – сказала сайту «КР» преподаватель художественного отделения школы искусств Юлия Калачёва. – Тогда эта работа не заняла призового места. А недавно мне позвонили из Челябинска и предложили отправить эту же картину на международный конкурс в Москву. И такая удача!
На картине изображена девочка, мечтающая о балете. Она только-только проснулась и первым делом надевает пуанты. «Мечта» Насти Морозовой удостоилась первого места на международном конкурсе!
Сейчас она сдаёт экзамены, после чего будет поступать в художественное училище города Екатеринбурга.
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