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Школьница из Кыштыма прошла во всероссийский тур олимпиады по физкультуре

Автор: КР от Вчера, 16:56 Категория: Образование

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Как уже сообщалось на нашем сайте, десятиклассница из средней школы № 2 Юлия Краснова заняла четвёртое место в областном этапе всероссийской олимпиады школьников. Такого результата оказалось достаточно, чтобы войти в сборную Челябинской области, которая будет представлять наш регион на российском этапе.

 

– Во второй школе очень сильный преподаватель этой дисциплины – Ирина Николаевна Алферова, – сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева. – Сейчас её ученица Юля Краснова готовится к всероссийскому этапу олимпиады. Он состоится в конце апреля в Ульяновске.

 

А между тем, ещё две кыштымские школьницы достигли хороших результатов на областном этапе олимпиады по экологии. Это десятиклассницы Ольга Кондерова из школы № 13 и Екатерина Щетникова из третьей. Из 30 знатоков этой науки Ольга заняла пятое место, а Екатерина – седьмое.

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