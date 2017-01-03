В Кыштыме четыре школы закрылись на карантин

Автор: КР от Вчера, 13:53 Категория: Образование

Такое решение было принято сегодня в администрации Кыштымского городского округа на заседании эпидемиологической комиссии.

Как сказала сайту «КР» и. о. заместителя главы округа по социальной сфере Марина Трегубова, на неделю, до 26 января, закрыты третья, четвёртая, десятая и одиннадцатая школы. В них больше всего классов, где на этой неделе были приостановлены занятия. Именно поэтому и приняты превентивные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Во всех образовательных учреждениях Кыштыма мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом ведётся ежедневно. Случаев гриппа среди школьников пока не зарегистрировано, а вот заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями всё ещё идёт по нарастающей.