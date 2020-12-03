В одном из детских садов Кыштыма воспитанникам рассказали о традициях Урала

Сегодня, 10:10 Категория: Образование

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В детском саду №5 «Золотой ключик» прошли открытые просмотры образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию с использованием регионального компонента. Педагоги провели открытые занятия, начиная от младших групп и заканчивая старшими.

Каждая группа воспитанников узнала о национальной культуре народов, приобщилась к народному декоративно-прикладному искусству. Дети познакомились с элементами «чугунного кружева» – Каслинского литья, научились рисовать узоры. На деревянных ложках изображали хохломскую роспись, вживую увидели национальный башкирский наряд.

В музыкальном зале педагоги оформили мини-музей, где дети познакомились и научились различать музыкальные инструменты курай и кубыз. Наглядно увидели макеты жилищ народов Урала. На память участники просмотров смастерили мешочки-обереги, в которые положили засушенные травы, украсили их бусинками и вложили много старания и терпения в своё творчество.