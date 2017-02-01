Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме открылась выставка музыкальных инструментов, история которых уходит своими корнями в эпоху неолита

В Кыштыме открылась выставка музыкальных инструментов, история которых уходит своими корнями в эпоху неолита

Автор: КР от Сегодня, 14:35 Категория: Культура

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Выставка в центральной городской библиотеке имени  Б. Е. Швейкина получила название   «Курай собирает друзей». В отделе краеведческих материалов, где развёрнута экспозиция, все желающие  смогут подержать в руках национальные татаро-башкирские инструменты курай и кубыз. Второй инструмент является одним из древнейших музыкальных инструментов, прообразы которого известны по археологическим находкам эпохи позднего неолита.

 Как сказала сайту «КР» библиограф отдела краеведческих материалов Людмила Скороходова, экспонаты сопровождаются виде- и аудиоматериалами, которые позволяют окунуться в мир национальной культуры,  ознакомиться с тем, как делается курай, и послушать его звучание.

Материалы для выставки собрали участники народного коллектива «Вокальный ансамбль «Яшлек», который хорошо известен  и за пределами Челябинской области. Об этом свидетельствуют дипломы победителей фольклорных конкурсов, фотодокументы о творческом пути коллектива,   которые предоставила для экспозиции его руководитель Гульсира Фатиховна Исмагулова. В 2016 году «Яшлек» получил Гран-при ХХIV Бажовского фестиваля народного творчества.

 

 

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter