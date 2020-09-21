В Кыштыме новым директором одной из школ стала её бывшая выпускница

Вчера, 13:48 Категория: Образование

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В родную среднюю школу № 13, но уже в новом статусе вернулась педагог с 30-летним стажем Лариса Алексеевна Вшивцева. Она сменила на должности директора Любовь Алексеевну Молокостову, которая руководила одной из лучших кыштымских школ 34 года.

Лариса Алексеевна, по своей основной профессии – учитель начальных классов, – вступила в должность директора 17 сентября. До этого она работала заместителем директора по учебной работе во второй начальной школе, а по совместительству – ещё и методистом в управлении по делам образования.

В тринадцатой школе Лариса Алексеевна не только училась, но и также работала – много лет была заместителем директора по воспитательной работе. Поэтому и школу № 13 она называет своей родиной.