В одной из крупнейших школ Кыштыма сменится директор

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В средней школе № 13 в новом учебном году сменится директор. Тридцать четыре года одной из передовых и сильнейших школ Кыштыма руководила Любовь Алексеевна Молокостова.

На педагогической конференции слова признательности и благодарности Любови Молокостовой за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие системы образования и школы №13 выразила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

Сейчас Любовь Молокостова передаёт дела новому директору школы, правда, пока с приставкой «и.о.» – Елене Викторовне Глазковой. Сама Любовь Алексеевна планирует заняться развитием школьного музея. Как говорят сами педагоги, из школы уходит не просто директор – уходит целая эпоха. Тринадцатая школа является одной из региональных инновационных площадок, куда съезжаются педагоги со всей Челябинской области для обмена опытом. Школа и её педагоги неоднократно выигрывали гранты губернатора Челябинской области и президента Российской Федерации, становились победителями и призёрами конкурсов профессионального мастерства. Ученики тринадцатой школы первыми в Кыштыме начали ходить на занятия не в джинсах и толстовках, а в деловых костюмах. Вопросы безопасности учеников и педагогов здесь всегда были и остаются под номером один.

В 2015 году Молокостова Любовь Алексеевна была награждена знаком "За заслуги перед Кыштымским городским округом".