Школьников Кыштыма приглашают в онлайн-кинотеатры на просмотр фильмов о войне

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Специалисты управления по делам образования Кыштымского городского округа планировали в апреле организовать посещения школьниками развлекательного комплекса «Октябрь».

Как сказала сайту «КР» специалист управления Светлана Гунькова, уже была достигнута договорённость и с руководством «Октября», и с классными руководителями о внеурочных походах детей в кино. Ученики средних и старших классов могли бы посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне, такие как «Мы из будущего», «Ржев», «Солдатик».

– Поскольку от этих планов пришлось отказаться по объективным причинам, мы предлагаем школьникам самостоятельно посмотреть военные фильмы в интернете, – говорит Светлана Валентиновна. – На сайте Российского движения школьников есть даже рекомендательный список для просмотра. Среди правдивых художественных картин, например, фильм 1946 года «Сын полка», картина, снятая в 80-х годах – «А зори здесь тихие», «Повесть о настоящем человеке» и другие.