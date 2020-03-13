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В Кыштыме пройдёт День старшеклассника

Сегодня, 12:57 Категория: Образование
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Ежегодно День старшеклассника проводит Центр занятости населения Кыштымского городского округа. Мероприятие призвано помочь выпускникам определиться с выбором будущей профессии и получить максимум знаний о требованиях при поступлении в тот или иной колледж или ВУЗ.

 

Учеников с 8 по 11 класс ждут в кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа 19 марта. Начало в 14 часов.

 

Перед старшеклассниками выступят представители учебных заведений Кыштыма, Озёрска, Челябинска, Снежинска, села Миасское и Аргаяшского района. Ориентировочно встреча продлится два часа.

 

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Теги: Кыштым День старшекласника ВУЗ школы Кыштыма

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