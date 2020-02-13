В Кыштыме студентам колледжа рассказали, как устроиться на работу после получения диплома

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В Кыштымском филиале Южно-уральского государственного колледжа состоялась встреча представителей центра занятости населения со студентами. Ведущий инспектор Любовь Елисеева рассказала будущим экономистам и бухгалтерам, какие услуги оказывает центр занятости и как их можно получить.

Особый интерес у молодёжи вызвали две программы временного трудоустройства, которые предполагают дополнительную материальную поддержку – это организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые и организация общественных работ.

Экономисты и бухгалтера узнали о стратегии поиска работы: определиться с профессией, по которой готовы работать; определить каналы поиска работы, составить и разослать резюме, подготовиться к собеседованию с работодателем. В помощь молодым специалистам были предоставлены памятки и буклеты.

В 2019 году в центр занятости обратилось всего четыре выпускника колледжа, двое из них трудоустроились.