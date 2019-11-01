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В Кыштыме прошёл школьный фестиваль «Россия – наш общий дом»

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Образование

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В нашем городе прошёл традиционный фестиваль «Россия – наш общий дом». В нём приняли участие коллективы из 11 школ.

 

Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования, мероприятие было направлено на формирование культуры межэтнического общения, профилактики проявления ксенофобии и экстремизма среди школьников.

 

 

Ученики под руководством педагогов подготовили музыкально-литературные композиции, стихи, представили традиции и обряды России, Белоруссии, Эстонии, Алтая, Молдавии и народа сету. Выступили с нагайбакскими, алеутскими песнями, поморскими и казачьими танцами.

 

 

Завершился праздник творческим номером «Я гражданин России», объединяющим все народы нашей многонациональной страны.

 


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