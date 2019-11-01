В Кыштыме прошёл школьный фестиваль «Россия – наш общий дом»

Автор: КР от Сегодня, 10:38 Категория: Образование

В нашем городе прошёл традиционный фестиваль «Россия – наш общий дом». В нём приняли участие коллективы из 11 школ.

Как сказали сайту «КР» в управлении по делам образования, мероприятие было направлено на формирование культуры межэтнического общения, профилактики проявления ксенофобии и экстремизма среди школьников.

Ученики под руководством педагогов подготовили музыкально-литературные композиции, стихи, представили традиции и обряды России, Белоруссии, Эстонии, Алтая, Молдавии и народа сету. Выступили с нагайбакскими, алеутскими песнями, поморскими и казачьими танцами.

Завершился праздник творческим номером «Я гражданин России», объединяющим все народы нашей многонациональной страны.