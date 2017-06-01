Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » День города
Кыштыму -- 260 лет

День города

Автор: Надежда КРАСНИКОВА от Сегодня, 17:18 Категория: Фотогалерея

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Десятого июня Кыштым отметил 260 лет. Впервые в этом году в нашем городе прошёл этнопраздник "Базар на улице Базарной", а также фестиваль военных оркестров "Фанфары Кыштыма".
Вернуться 119 0

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter