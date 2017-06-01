День города
Автор: Надежда КРАСНИКОВА от Сегодня, 17:18 Категория: Фотогалерея
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Автор: Надежда КРАСНИКОВА от Сегодня, 17:18 Категория: Фотогалерея
Комментарии
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антон_Усков)
Только этот дом - Ленина, 22-в >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антошка)
Как говорится "Заставь дурака богу молиться..." >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Гость Горожанин)
А чего же только сейчас то спохватились собственники про проводку. Дом то принадлежит собственникам, следовательно и следить за его состоянием должны собственники, или УК, которую они выбрали и довери >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Лера)
...сыт голодного не разумеет... >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Горожанин)
Думаю, в городской управе и с проводкой и с электричеством все в порядке. Может быть там можно временно готовить еду? Тогда и срок ремонта, наверное, сократится... >>>
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