В Кыштыме обеспеченность детей учебниками в школах округа составила 100 процентов

Автор: КР от Вчера, 12:20 Категория: Образование

Вчера, как уже сообщалось на сайте «КР», во всех школах Кыштымского городского округа прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний.

Сегодня за парты тринадцати школ сели 4682 ученика, из них 525 первоклассников.

Все школы Кыштымского городского округа полностью укомплектованы педагогами. Этого удалось достичь благодаря тому, что некоторые из них будут работать по совместительству в разных учебных учреждениях.

– В этом году из федерального бюджета на приобретение учебников было выделено два миллиона 232 тысячи 960 рублей, – доложила сегодня на расширенном оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа начальник управления по делам образования Светлана Попинако. – Ученики на 100 процентов обеспечены учебной литературой. Организован подвоз к школам и обратно 94 детей из посёлков Увильды, Северная Кузнечиха, Кувалжиха, Большие Егусты, Тайгинка, станция Анбашская и Дальняя дача.

Завтра во всех школах Кыштымского городского округа пройдут классные часы, посвящённые дню памяти жертв теракта, произошедшего в Беслане 1 сентября 2004 года.