В тринадцати школах Кыштыма сегодня начался новый учебный год

Автор: КР от Вчера, 12:33 Категория: Образование

Первый звонок сегодня прозвенел и для 46 первоклассников средней школы № 3. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, проходила в спортивном зале, куда первоклашек за руки ввели 26 учеников 11 класса.

– В первый «а» класс я привела сына Даниила, – сказала сайту «КР» мама первоклассника Алёна Дулепова. – Настроение у нас отличное. Последние три дня мерили различные вещи. В новом костюме ребёнок считает себя президентом. Очень доволен. В эту школу мы летом ходили в подготовительный класс. Умеем читать, писать. Хорошо, что есть такие курсы, так как ребёнок уже знает местоположение школы и классов.

На торжественной линейке всех учеников и их родителей с началом учебного года поздравили глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, начальник управления по делам образования Светлана Попинако, директор школы Евгения Пятакова и выпускник третьей школы, Герой России Олег Касков. Он специально приехал в Кыштым, чтобы передать юнармейцам этой школы знамя этой Всероссийской организации.

– Свою родную школу я постоянно курирую, смотрю, как она развивается, – сказал сайту «КР» Олег Александрович. – В спортзале в этом году сделали ремонт и он преобразился. Я обещал, что приобрету для юнармейцев школы знамя, вот привёз его, чтобы торжественно им передать.

– Для нас это полноценное укомплектование отряда, – сказал сайту «КР» девятиклассник, капитан отряда юнармейцев Иван Осипов. – У нас есть форма юнармейцев, а теперь ещё и флаг. Это поднимет боевой дух отряда. Надеюсь, он будет только пополняться, никто из него уходить не будет. Сейчас в нём около 20 человек с пятого по девятый классы.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева на торжественной линейке анонсировала межшкольные городские соревнования среди отрядов юнармейцев. По его результатам будет определён лучший отряд, который представит Кыштым в Москве на Всероссийском конкурсе. Кроме того, Людмила Александровна рассказала ребятам о том, что принято решение до конца года купить для юнармейцев третьей школы новую форму.

Первый звонок в этом учебном году в третьей школе подали первоклассница Ева Уфимцева и одиннадцатиклассник Евгений Глазков.