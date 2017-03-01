Школьница из Кыштыма поедет на Всероссийский форум с исследованием о политических репрессиях

Автор: КР от Вчера, 09:51 Категория: Образование

С 20 по 24 марта в Москве будет проходить Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в будущее». От Кыштыма в научной конференции примет участие Варвара Архипова, которая занимается у педагога центра детского (юношеского) технического творчества Ольги Илларионовны Сониной.

Девятиклассница первой школы Варвара Архипова стала победителем городской и областной конференции «Шаг в будущее», прошла заочный Всероссийский отборочный этап и получила приглашение на форум. Тема её исследовательской работы – «Дело № 831 о контрреволюционной повстанческой организации эсеров в Кыштымском районе». Как уже сообщалось на сайте «КР», по этому делу в 1937 году в Кыштыме были репрессированы 73 человека. Из них шестеро осуждены на 10 лет, 67 –расстреляны.

А в апреле кыштымская школьница будет защищать свою исследовательскую работу на XXXII Всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука. Культура», которая пройдёт в городе Обнинске.