Школьники из Кыштыма отправятся покорять олимп знаний в Челябинск
Автор: КР от Вчера, 10:46 Категория: Образование
Завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. По проходным баллам нынешнего учебного года на областной этап прошли 53 ученика кыштымских школьника. Региональные олимпиады продлятся на Южном Урале с 11 января по 22 февраля.
Как сообщила сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Кыштымского городского округа Валентина Николаева, больше всего наших учеников поедут на областную олимпиаду по географии, биологии, русскому языку и основам безопасности жизнедеятельности.
Также в этом учебном году школьники из Кыштыма будут участвовать в региональном этапе олимпиады по астрономии. Напомним, что астрономия после девятилетнего перерыва вернулась в учебные планы старшеклассников только в этом учебном году.
Кстати, в прошлом году нынешний десятиклассник школы №13 Владислав Свердлов представлял родной город по предмету ОБЖ на всероссийском этапе.