В Кыштыме с ЕГЭ по математике не справились только два выпускника

Автор: КР от Сегодня, 10:20 Категория: Образование

В этом году в Кыштыме математику как обязательный предмет на едином государственном экзамене сдавали 119 одиннадцатиклассников. Из них только двоим не удалось справиться с заданиями. Оба – выпускники вечерней школы. У них будет шанс пересдать экзамен в ближайшие дни.

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева, стали известны результаты ЕГЭ по географии и информатике. В этом году географию сдавали всего лишь два кыштымских выпускника. Лучший результат – 67 баллов – у Егора Устинова из тринадцатой школы. Информатике в качестве предмета по выбору отдали предпочтение шестеро экзаменуемых. Наибольшее количество баллов – 83 – получил Максим Батятин из второй школы.