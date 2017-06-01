Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме с ЕГЭ по математике не справились только два выпускника

В Кыштыме с ЕГЭ по математике не справились только два выпускника

Автор: КР от Сегодня, 10:20 Категория: Образование

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В этом году в Кыштыме математику как обязательный предмет на едином государственном экзамене сдавали 119 одиннадцатиклассников. Из них только двоим не удалось справиться с заданиями. Оба – выпускники вечерней школы. У них будет шанс пересдать экзамен в ближайшие дни.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева, стали известны результаты ЕГЭ по географии и информатике. В этом году географию сдавали всего лишь два кыштымских выпускника. Лучший результат – 67 баллов – у Егора Устинова из тринадцатой школы. Информатике в качестве предмета по выбору отдали предпочтение шестеро экзаменуемых. Наибольшее количество баллов – 83 – получил Максим Батятин из второй школы.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter