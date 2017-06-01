В Кыштыме с ЕГЭ по математике не справились только два выпускника
Автор: КР от Сегодня, 10:20 Категория: Образование
В этом году в Кыштыме математику как обязательный предмет на едином государственном экзамене сдавали 119 одиннадцатиклассников. Из них только двоим не удалось справиться с заданиями. Оба – выпускники вечерней школы. У них будет шанс пересдать экзамен в ближайшие дни.
Как сказала сайту «КР» заместитель начальника управления по делам образования Валентина Николаева, стали известны результаты ЕГЭ по географии и информатике. В этом году географию сдавали всего лишь два кыштымских выпускника. Лучший результат – 67 баллов – у Егора Устинова из тринадцатой школы. Информатике в качестве предмета по выбору отдали предпочтение шестеро экзаменуемых. Наибольшее количество баллов – 83 – получил Максим Батятин из второй школы.
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