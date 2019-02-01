Педагог-дефектолог из Кыштыма готовит победителей олимпиад всероссийского уровня

Автор: КР от Сегодня, 15:44 Категория: Образование

Второй год подряд педагог-дефектолог из детского сада №18 Алевтина Самолова вместе со своими воспитанниками из разных детских садов города Кыштыма участвует во всероссийском социальном проекте «Страна талантов». Дети принимают участие в олимпиадах по русскому языку, математике и окружающему миру.

В этом году победителем федерального этапа олимпиады по окружающему миру стал воспитанник детского сада № 24 Даниил Дулепов. С ним Алевтина Владимировна проводит индивидуальные занятия.

Нынешняя первоклассница школы №13 Нина Костина в прошлом году на федеральном уровне побеждала в двух потоках этого социального проекта на олимпиадах по русскому языку, математике и окружающему миру. Первоклассник десятой школы Дмитрий Кудинов тоже год назад становился победителем олимпиады на федеральном уровне.

– Главное – это мотивация детей к обучению, – сказала сайту «КР» Алевтина Самолова. – Мои воспитанники приходят в школу абсолютно готовыми к испытаниям в виде конкурсов и различных олимпиад. Они знают о них не понаслышке. Заведующая детсадом №18 Елена Вячеславовна Панова, поддерживает нас, педагогов, во всех начинаниях.

В заданиях олимпиады – 20 вопросов на логику, мышление, причинно-следственную связь событий. Десять из них – лёгкого уровня, пять – среднего и ещё пять – повышенной сложности. Дипломы победителям приходят заказными письмами из министерства науки и высшего образования РФ.

В этом году во втором потоке олимпиад воспитанники Алевтины Владимировны, помимо вышеперечисленных предметов, примут участие и творческих конкурсах, посвящённых Году театра.